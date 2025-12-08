ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಮೀನಗಡ: ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ; ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ

ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಯ: ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕಸ
ಬಸವರಾಜ ನಿಡಗುಂದಿ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಅರವಿಂದ ಭಜಂತ್ರಿ, ಡಿಪೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಹುನಗುಂದ
ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು
ಸಂಗಮೇಶ ಹಳದೂರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ
BagalakoteBus stopwastage

