ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಒಂದೇ ದಿನ ₹3 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BagalakotTax collection
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT