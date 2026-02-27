ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಪಹಣಿ: ಜನರ ಪರದಾಟ

ಆರ್.ಎಸ್.ಹೊನಗೌಡ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:02 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:02 IST
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಹಣಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೈ ಬರಹ ಪಹಣಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
– ಸುರೇಶ ಕಡಪಟ್ಟಿ, ಪಿಡಿಓ
ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇ-ಸ್ವತ್ತು 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
– ಸಿಇಓ ಶಶೀಧರ, ಕುರೇರ
Bagalakote

