ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾದಾಮಿ | ಬೆಟ್ಟವೆರುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ

ಎಸ್‌.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 8:21 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 8:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಂಗನಾಥ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ 8 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವು 1935ರಲ್ಲಿಯೇ ಡಿನೋಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ
ಮಹೇಶ ಮರಿಯನ್ನರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ 
Bagalakote

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT