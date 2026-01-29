ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್‌ ವಂಚನೆ ಜಾಲ: ಸಿಇಎನ್‌ಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ

ವೇಗನಾಯಕನಿಲ್ಲದಾದ ತಂಡ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:53 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:53 IST
ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇರುವುದು ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್‌ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಡಾ.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಹರ್ಷ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ 
CrimeBellary

