ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಚುರುಕಿನ ದಾಳಿ: ಅಕ್ಕಿ ದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ನಡುಕ

ಅಡ್ಡೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚುರುಕಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
ಅಕ್ರಮ ಅಕ್ಕಿ ದಂಧೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಂಧೆಕೋರರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಕೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
