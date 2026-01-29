ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶೇಂಗಾ ಬೆಲೆ ₹13,269

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಎಪಿಎಂಸಿ) ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶೇಂಗಾ ಬುಧವಾರ ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆ ದರ ₹13,269ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಗಡಿಭಾಗದ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರೇಹಾಳ್ ಮಂಡಲಂನ ಮಲ್ಲಿಕೇತಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಹನುಮಂತ ತಂದ 45 ಚೀಲ (6 ಕ್ವಿಂಟಲ್) ಶೇಂಗಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಜ.23ರಂದು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶೇಂಗಾ ಗರಿಷ್ಠ ₹10,259ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ದರ ₹11 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿ ಫಸಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದರು. ‘ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವರ್ತಕ ಮರಿಬಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>