ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಬರಸ್ತಾನ ಕಬಳಿಕೆ: ಎರಡು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌; ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌

ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು * ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:29 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:29 IST
ಪ್ರಕರಣದ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಖಾತೆ ರದ್ದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಾರಂ–2 ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Bellary

