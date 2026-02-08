ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಬಳ್ಳಾರಿ | ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು

ಹರಿಶಂಕರ್‌ ಆರ್‌.
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:24 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೂ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೇ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಥ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
  ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 
BallariChilli Crop

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT