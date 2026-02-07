ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ, ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಂತಿವೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಶನಿವಾರ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಈ ಸುಂಕರಹಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ’ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ಸುಂಕ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದಾಗುವ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕರಹಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು</strong></p><p>* <del>ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ</del> ಬಳಸುವ ಸಾಲಿಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಣಗಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು(ಡಿಡಿಜಿಎಸ್)</p><p>* ವೈನ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು</p><p>* ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಆಯ್ದ ಔಷಧಗಳು</p><p>* ಕೆಲವು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು</p><p>* ಕೆಲವು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು</p><p>* ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು</p><p>* ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು</p><p>ದೇಶೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದು ಸುಂಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು</strong></p><p>ನಮ್ಮ ರಫ್ತುದಾರರು ಅಮೆರಿಕ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಾಗಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವ ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಹ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಲಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಡಿಕೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಟ್, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ. ಹಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>