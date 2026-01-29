ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಳ್ಳಿ: ದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ:</strong> ಪ್ರತಿ 13 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜರುಗುವು ದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಯು ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಿಯ ಹೊಳೆ ಪೂಜೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆವೇರಿತು. ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ದೇವಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಅರಸೀಕೆರೆ ಪೂಜಾರ್ ಮರಿಯಪ್ಪ, ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪರಸಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ, ರಾಮಪ್ಪ, ಸುಭಾಸಪ್ಪ, ಬಿರಂಜಿ ರಮೇಶ್, ಚಂದ್ರು ಗೌಡ್ರು, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮೈಲಪ್ಪ, ರಂಗಪ್ಪ, ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಂಜಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>