ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ | ಮರಳು ಅಕ್ರಮ: ತೆಪ್ಪಗಳ ಭರಾಟೆ ಜೋರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:57 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:57 IST
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ತೆಪ್ಪಗಳ ಸಾಗಣೆ ತಡೆಯಲು ಎಡ-ಬಲ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ
ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಗಳ ಮೂಲಕ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
