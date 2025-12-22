ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಹುಳು ತಿಂದ ಗೋಧಿ

ಸಿರುಗುಪ್ಪ; ಎಂಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ
ಮಾರಪ್ಪ ನಾಯಕ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:25 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:25 IST
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಪೆ ಗುಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಗೋಧಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು
ಜಾಫರ್ ಷರೀಪ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಇಲಾಖೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ
Ballari
