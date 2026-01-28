ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ರಚಿಸಿ: ವೈ.ಎಂ. ಸತೀಶ್

ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:37 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:37 IST
Ballari

