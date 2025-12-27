ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸ್‌ ದುರಂತ: ಸ್ಲೀಪರ್‌ ಬಸ್‌ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾವಾಗ?

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್‌ ಯಾನ ನಡೆಸಿದ ಬಸ್‌ಗಳು
ಹರಿಶಂಕರ್‌ ಆರ್‌.
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
ಕೆಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿಯು ಹೊಸ ಸ್ಲೀಪರ್‌ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬಿಲ್ಲ. 
ಇನಾಯತ್‌ ಬಾಗ್‌ಬಾನ್‌, ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕೆಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿ
Bellarybus Accdent

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

