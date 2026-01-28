ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಆನೇಕಲ್| ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ; ರಾಸುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:04 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:04 IST
ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಯಲು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು
Bengaluru Rural

