ಆನೇಕಲ್‌ ಪುರಸಭೆ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ: ನಗರಸಭೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:01 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:01 IST
1946ರಿಂದ ಆನೇಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 79 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನೇಕಲ್ ಪುರಸಭೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇಗೇರುವುದರಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಆನೇಕಲ್‌ ಪುರಸಭೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೇಗೇರಿ ನಗರಸಭೆಯಾಗಬೇಕು
ಮಾದಯ್ಯ ,ಸ್ಥಳೀಯ
ಆನೇಕಲ್‌ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಂದೂರು ಕರ್ಪೂರು ಸುರಗಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಣಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆನೇಕಲ್‌ ನಗರಸಭೆಯಾಗಬೇಕು.
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ಥಳೀಯ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
‘ಆನೇಕಲ್‌ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೇಗೇರಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.  ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕುನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಗರಸಭೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.
