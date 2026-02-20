ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆನೇಕಲ್‌: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ‘ಗಾಳಿಗೆ’: ಹೈರಾಣದ ಜನತೆ

ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಹೈರಾಣದ ಆನೇಕಲ್‌ ಜನತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:35 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:35 IST
ಆನೇಕಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ
ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ
ಆನೇಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಬೈಕ್‌ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
Anekal

