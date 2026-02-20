ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಆನೇಕಲ್: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಗಿಲ್ಲ ‘ಬ್ರೇಕ್‌’

ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅತಿವೇಗದ ಚಾಲನೆ । ಹೊಸಕೋಟೆ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯದ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:35 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ₹15-20ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆನೇಕಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆನೇಕಲ್‌
Anekal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT