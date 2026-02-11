ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
bangaluru rural
ಹೊಸಕೋಟೆ: ಭಾರತ ಬಂದ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ  

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:36 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:36 IST
ಸಿಐಟಿಯು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು
ಬೆಂಕಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅವನ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಖಚಿತ.
– ಸಮೀರ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಖಂಡ
Bengaluru Rural

