ದೇವನಹಳ್ಳಿ | ಬೊಮ್ಮಾವಾರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಾವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸುತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಗಾ ಕಲಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 12 ವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆರೆ–ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು ಗಂಗೆಯಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜಲಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೈಜ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಗತಿವಿಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಯೋಜಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಂಗನಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಬೇಕು. ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವೃಕ್ಷ ಸಂರಕ್ಷಣೆ–ಸಂವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ತಂದರು.</p>