ವಿಜಯಪುರ | 44 ದಿನದಲ್ಲಿ 144 ಮಂದಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತ

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಎನ್.ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:48 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:48 IST
ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಜನರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.
ಕಿರಣ್ ವಿಜಯಪುರ ನಿವಾಸಿ.
VijayapuraDevanahalliDog Attackdog bite

