ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ನೇಯ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಪರಿಹಾರ

ನೇಕಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ । ಸೂರ‍ತ್‌, ರೇಪಿಯರ್‌ ಮಗ್ಗ ಸೀರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:46 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:46 IST
