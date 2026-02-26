ನಂದಗುಡಿ ಬಳಿ ಲಾರಿ–ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ಸವಾರ ಸಾವು

<p><strong>ನಂದಗುಡಿ (ಹೊಸಕೋಟೆ):</strong> ಹೋಬಳಿಯ ಡಿ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಧುರ ಕಂಪನಿ ಬಳಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಶ್ರೀಹರಿ (26) ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಿ.ಕೊತ್ತಕೋಟ ಊರಿನ ಶ್ರೀಹರಿ ನಂದಗುಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ (ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ನಂದಗುಡಿ ಕಡೆ) ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯ ಒಂದು ಬದಿ ತಗುಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಲಾರಿಯ ಚಕ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ತಲೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>