ನಂದಗುಡಿ: ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಮದ್ಯ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ ಕುಡುಕರು!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 8:00 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 8:00 IST
ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ವಿ ಬಾರ್‌ ನಲ್ಲಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವುದು
ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅತಿಕ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಜಾಹೀದ್‌ವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ.
–ಶಾಂತಾರಾಮ್‌, ಪಿಎಸ್‌ಐ ನಂದಿಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ 
Bengaluru Rural

