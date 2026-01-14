ನಂದಗುಡಿ: ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಮದ್ಯ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ ಕುಡುಕರು!

<p><strong>ನಂದಗುಡಿ (ಹೊಸಕೋಟೆ):</strong> ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಂಡಹಳ್ಳಿಯ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ಗೆ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಬ್ಬರು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕು ತಂದು ಗುಂಡಿಕ್ಕುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಣ ನೀಡದೆ ಮದ್ಯ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಎಸ್ಎಸ್ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ನವೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಟ್ಟಾದ ಬೈಲನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಹೀದ್ವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅತಿಕ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೂಕು ತಂದರು.</p>.<p>ಬಾರ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನವೀನ್ ಬಂದೂಕು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಗುಂಡಿಕ್ಕುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದರು. ಬಂದೂಕು ಕಂಡು ಬೆದರಿದ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಒಡಿಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಜಾಹೀದ್ ವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ನಂದಗುಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅತಿಕ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಜಾಹೀದ್ವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಅಂದು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಏನು?</strong></p>.<p>ಜ.11 ರಂದು ಸಂಜೆ ಎಸ್ಎಸ್ವಿ ಬಾರ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಜಾಹೀದ್ವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅತೀಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ನೀಡುವಂತೆ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದರು. ಮಾಲೀಕರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲಾಗುದು ಎಂದು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ.</p>.<p>ಅದಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ನೀಡಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಮಲು ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಜೊತೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದರು. ‘ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ’ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ತೆರಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದಾದ ಅರ್ಧ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ‘ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಕರೀಯೋ’ ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದೂಕು ಕಂಡು ಬೆದರಿದ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಒಡಿಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<div><blockquote>ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅತಿಕ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಜಾಹೀದ್ವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ.</blockquote><span class="attribution">–ಶಾಂತಾರಾಮ್, ಪಿಎಸ್ಐ ನಂದಿಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>