ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಿಧನ: ತಾತನ ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿ..

ಹುಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:12 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Saalumarada Thimmakka

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT