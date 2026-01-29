ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾವಲು

ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಉಪಾಯ; 82779 51146 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 2:54 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 2:54 IST
ಕಳ್ಳತನ ತಡೆ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಲು ಲಾಕ್ಡ್‌ ಹೌಸ್‌ ಬೀಟ್‌ ಸಿಸ್ಟಂ (ಎಲ್‌ಎಚ್‌ಬಿಎಸ್‌) ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌
Belagavi

