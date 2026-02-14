ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟ್‌: ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ರಾಮದುರ್ಗ</strong>: ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಳೆಪ್ಪಗೋಳ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೋದಿ ಅವಹೇಳನ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾಲಿನಿ ಈಳಿಗೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಾಧಿಕಾ ಧೂತ್, ಅಕ್ಷತಾ ನಂದರಿಗಿ, ರುದ್ರಮ್ಮ ಕಲ್ಲೂರು, ರತ್ನಕ್ಕ ಕಡಕೋಳ, ಶಂಕರವ್ವ ನಂದಿ, ಮಾದೇವಿ ಶಿರಸಂಗಿ, ಮಂಜುಳಾ ಶಿರಸಂಗಿ, ಸವಿತಾ ಕೋಪರ್ಡೆ, ಶಂಕ್ರವ ಕೋಪರ್ಡೆ, ಚಂದ್ರವ್ವ ಸುಳಿಭಾವಿ, ಸಾವಕ್ಕ ಶಿರಸಂಗಿ ಇದ್ದರು.</p>