T20 World Cup: ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಭಿಷೇಕ್?

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ಹೊಟ್ಟೆಕೆಟ್ಟು ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಬಹುದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಇದರ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗಮನಿಸಿ ತಂಡದ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಚೇತರಿಕೆ ಪಡೆದು ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡರೂ ಅವರು ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ತಂದೆ– ತಾಯಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೋಷಕರು ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಲಭ್ಯರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>