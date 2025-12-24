ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯೇಸುವಿನ ಗುಣಗಾನ

ಚರ್ಚ್‌ಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದ ಸಂಭ್ರಮ, ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ,
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಿಷಪ್ ಡೆರೆಕ್‌ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್‌
ಬಿಷಪ್ ಡೆರೆಕ್‌ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್‌
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಚರ್ಚ್‌ಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಸುಮಂತ ಮಾರಿಹಾಳ ಸ್ಥಳೀಯ
Belagavi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT