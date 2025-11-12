ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಂದಿಗುಂದ|ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ ಶಾಲೆಗೆ ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ: ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಸಿ.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:49 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:49 IST
ಅಜ್ಜ ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆರವಿನಿಂದ ವೈಭವ ಮರಳಿದೆ
ಗುರುಪಾದ ಅಂಗಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ, ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ
ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಂಡಿದೆ
ಪ್ರಕಾಶ ದಿವಾಕರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ
