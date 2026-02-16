ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
belagavi
ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ವೇಮನರು: ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:01 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:01 IST
ರಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗೆ ಸದ್ಯ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವದು
-ವಿಶ್ವಾಸ್ ವೈದ್ಯ ಶಾಸಕ
Belagavi

