ಬೆಳಗಾವಿ | ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆ: ತೊಗರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಏಳು ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಫ್ಎಕ್ಯೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟಗೇರಿ, ಕನ್ನಾಳ, ತೆಲಸಂಗ, ಕೊಟ್ಟಲಗಿ, ಕಕಮರಿ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಕುಂದ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಮದುರ್ಗದ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ತೊಗರಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹8,000 ದರವಿದೆ. ಡಿ.18ರಿಂದ 80 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಖರೀದಿ ಅವಧಿ ಇದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ 9449864471 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚಬನೂರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>