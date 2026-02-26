ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ನಿಪ್ಪಾಣಿ: ಬಾಳುಮಾಮಾ, ಹಾಲಸಿದ್ಧನಾಥ ದೇವರ ಭಂಡಾರ ಉತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:11 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:11 IST
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸಮೀಪದ ಮೇತಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂತ ಬಾಳುಮಾಮಾ ಮತ್ತು ಸಂತ ಹಾಲಸಿದ್ಧನಾಥ ದೇವರ ಭಂಡಾರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಝನೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯರು ಭಜನೆ ಸಾದರಪಡಿಸಿದರು
Belagavi

