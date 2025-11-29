ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳಿಗೆ ‘ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್‌ ಬೆಲ್ಟ್‌’

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಮಾರ್ಗಶಿರ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪಹಿ ವೈಬ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ‘ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೆಲ್ಟ್’ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀನಗರ ಮೈದಾನ, ಶ್ರೀನಗರ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯ ನವಜ್ಯೋತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮಾಲೀಕ ಅಮಿತ್ ನಾಯ್ಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪಹಿ ವೈಬ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಕ್ಷಾ, ವಕೀಲರಾದ ಭೂವಿಕಾ ಹೊಸಟ್ಟಿ, ಅಮಿತ್ ಕುಡಚಿ, ಎಚ್.ಒ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ, ಕಿರಣ ನರಗುಂದಕರ, ವಿಜಯ ಕಾಣೇರಿ ಹಾಗೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>