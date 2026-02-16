ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಲಿಂ. ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಯಂತಿ: ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕಿರೀಟ ಅರ್ಪಣೆ, ಪಾದಪೂಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:02 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:02 IST
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮೂರುಸಾವಿರಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಗುರುವಂದನಾ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ರಾಜೇಶ ಕೃಷ್ಣನ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಿತು
Belagavi

