ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ: ನದಿಯಲ್ಲಿ 3 ಬೈಕ್‌ ಪತ್ತೆ; ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಎಸೆದಿರುವ ಶಂಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಯಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದ ಬೈಕನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬುಧವಾರ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದರು
