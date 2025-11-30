ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ನೇಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಆತಂಕ

ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ನೇಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಆಕ್ಷೇಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:46 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:46 IST
