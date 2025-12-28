ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತ: ಶೇ 40ರಷ್ಟೂ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ; ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ

ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ
ಉಮೇಶಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿ
ರಾಮ್‌ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್
ರಾಮ್‌ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್
Bangalorecauvery

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT