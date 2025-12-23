ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕ್ರಮ:ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:36 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:36 IST
bengaluruHigh Court

