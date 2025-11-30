<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸರ್ಸ್ (ಕೆ- ರೈಡ್) ಕೊನೆಗೂ ‘ಪ್ರಭಾರ’ದ ಭಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಗೆ ವೇಗ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಐಆರ್ಎಸ್ಇ) ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೆ–ರೈಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆಯ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೆ–ರೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 2022ರ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, 40 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತ ಅವರಿಗೆ ಕೆ–ರೈಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅವರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುಳಾ ಎನ್. ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಿಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. </p>.<p>‘ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಸಹಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ವಿಕಾಸಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೇ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೆಹಲಿ–ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆ–ರೈಡ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p><strong>ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ</strong></p><p>ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಮಾನ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರುವವರನ್ನೇ ಕೆ–ರೈಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ. ಕೆ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟಗಾರ –0– ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರಲ್ಲದವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಒಂದು ಎಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಲವರು ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಬೇಕು. ರಾಜಕುಮಾರ್ ದುಗರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ</p>.<p><strong>ಬಿಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು</strong></p><p>ಕಾರಿಡಾರ್–1 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ– ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಾರಿಡಾರ್–2 ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ–ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕಾರಿಡಾರ್–3 ಹೀಲಲಿಗೆ–ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಕಾರಿಡಾರ್–4 ಕೆಂಗೇರಿ–ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್</p>