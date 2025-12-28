ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ: ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಬಲಿ

<p><strong>ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ</strong>: ಶಿವಗಂಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯು ನಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾದರೆ ದನ–ಕರು, ಕುರಿ–ಮೇಕೆ ಸಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರೇಶ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವಗಂಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿರತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>