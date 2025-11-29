<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ವರ್ಷಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರದರ್ಶನದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಿರ್ಮಲ ಸಿ. ಎಲಿಗಾರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾಗ್ರಾಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗುರುಕುಲದ ‘ಲೋಕಃ’ ವಾರ್ಷಿಕ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವರ್ಷಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕಲಾಗ್ರಾಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಪೀಳಿಗೆಯವರೂ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಥಕ್ ಗುರು ವರ್ಷಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ದುಬೈ, ಕಜಾಕಸ್ತಾನ ದೇಶಗಳ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ಹರ್ಷಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ರಂಜನ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>