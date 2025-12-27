ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ: ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಹರೆ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಹರೆ
ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸೀಮಾಂತ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್‌ 
ಸೀಮಾಂತ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್‌ 
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಂದರೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಸೀಮಾಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್‌ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್‌
