<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ಲಬ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಗರನವಿಲೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಬಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರಿಗೆ ₹20.18 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ಲಬ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹11 ಸಾವಿರ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಂತರ ಸಚಿವರಿಂದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ₹ 20 ಸಾವಿರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬದ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹20.18 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ' ಎಂದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಲು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>