ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಧಾನ: ಕಂದಾಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ್ಯ

ತುಷಾರ್‌ ಗಿರಿನಾಥ್‌, ಮಹೇಶ್ವರ್‌ ರಾವ್‌ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ: ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮದ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:01 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:01 IST
