ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 28ರವರೆಗೆ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 2025

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಆಕರ್ಷಕ, ಅಸಾಧಾರಾಣ ಕೈಮಗ್ಗ ಬಟ್ಟೆಗಳ ‘ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ– 2025’ಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>‘ನ್ಯೂ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ –2025’ ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ 1ನೇ ಹಂತ ಸಾರಕ್ಕಿ 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿ.28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಹತ್ತಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿದ್ದು, ಕಾಶಿ (ಬನಾರಸ್), ಬಂಗಾಳ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಿಹಾರದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಣಿಪುರ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೈಮಗ್ಗದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>