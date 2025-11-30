ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p>ಹೂಗಳ ಹಬ್ಬ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಆಯೋಜನೆ: ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆವರಣ, ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ಅತಿಥಿಗಳು: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ, ಸಾ.ರಾ.ಗೋವಿಂದು, ಎನ್.ಎಂ. ಸುರೇಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ, ನಾ.ಶ್ರೀಧರ್, ಕಾ.ವೆಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ವ.ಚ. ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಪಾಲನೇತ್ರ, ಆಯೋಜನೆ: ಶಾರದಾಂಬೆ ಸೇವಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಶುಕ್ರ ಸಭಾಂಗಣ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9</p>.<p>2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ: ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿ: ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ, ಅರೆಭಾಷೆ ನಾಟಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಎ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸದಾನಂದ ಮಾವಜಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 </p>.<p>ನೂಪುರ ನಾದ: ವಿ. ಪ್ರತೀಕ್ಷ, ಆಯೋಜನೆ: ನೆಲಮಂಗಲದ ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ನೃತ್ಯಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ (ಸಿಸಿರಾ), ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಚಿಕ್ಕಹೆಜ್ಜಾಜಿ ಮಹದೇವ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ವಿ. ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್, ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕೇಸರಕರ್, ಕೆ.ಸಿ. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕೆ.ಬಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸುರೇಶ್ ಕೋರಕೊಪ್ಪ, ಆಯೋಜನೆ: ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಧಾರವಾಡದ ಚೇತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜು, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p>103ನೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂತೆ: ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆರ್.ಪಿ. ಕಲಾ ಕುಟುಂಬ, ವಾರದ ಅತಿಥಿ: ಅಮೃತಾ ಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಾಥ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p>ರಂಗಪ್ರವೇಶ: ದೇವಿಕಾ ಬಾಯ್, ಗಾಯನ: ಹರ್ಷಿತಾ ವಿದ್ಯಾ, ಕೊಳಲು: ರಾಕೇಶ್ ದತ್, ಮೃದಂಗ: ವಿನಯ್ ನಾಗರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ: ನರ್ತಿತಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p>ನೂತನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಜಯರಾಮ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಚಂಪಕಧಾಮ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಶ್ರೀರಾಮ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p>ನಾಟ್ಯೇಶ್ವರ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವ: ಅತಿಥಿ: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಆಯೋಜನೆ: ನಾಟ್ಯೇಶ್ವರ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ, ಸ್ಥಳ: ಕೇಶವ ಕಲ್ಪ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p>ಕಬಡ್ಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು @ 50: ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಚ್.ಎನ್. ನರಹರಿ ರಾವ್, ಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ: ಜಗದೀಶ್ ಜಾಲ, ಆಯೋಜನೆ: ರಂಗ ಗೆಳೆಯರು, ಸ್ಥಳ: ಸುಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p>‘ಆನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡುವೆ’ ಎಂ. ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಲೋಕನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಡಿ.ವಿ. ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಎಂ. ಬಸವಣ್ಣ, ನ.ರವಿಕುಮಾರ, ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ, ಸುಭಾಷ ರಾಜಮಾನೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಅಭಿನವ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಕುಮಾರಕೃಪ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜನಸಮಾವೇಶ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಿ. ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ: ಎನ್.ರವಿ, ಭಾಷಣಕಾರರು: ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಪಿ. ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಪ್ರೊ.ಟಿ.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀಹರಿ, ಪ್ರೊ.ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಎಸ್ಸಿಎಂ ಹೌಸ್, ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 50ರ ಸಂಭ್ರಮ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಂ.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಅನಂತರಾಮ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಮ್, ಆಯೋಜನೆ: ರಂಗವಿಜಯಾ, ಸ್ಥಳ: ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p>ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ‘ಅಲ್ಲಮ ಕಥನ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಗದೀಶ ಶಿವಯ್ಯ ಗುಡಗುಂಟಿ, ಅತಿಥಿ: ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು: ಬಿ.ವಿ. ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಅಲ್ಲಮ ಪುರಸ್ಕಾರ: ನೀಲಗಿರಿ ತಳವಾರ, ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ, ಟಿ.ಎನ್. ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಿರಿಮಲ್ಲನವರ, ಆಯೋಜನೆ: ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಸ್ಥಳ: ದೇಸಾಯಿ ಮಹದೇವ ಸಭಾಂಗಣ, ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p>5ನೇ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಹಬ್ಬ: ‘ತಾಯೇ ವಂದಿಸುವೆ!’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ಆಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ್ಥಳ: ಕೇಶವಶಿಲ್ಪ ಸಭಾಂಗಣ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p>ಮುಕುಲ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ: ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅತಿಥಿ: ರೋಹಿಣಿ ರಘುನಂದನ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಾಧನ ಸಂಗಮ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ರಂಗೋಪನಿಷತ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p>ಮಾಗಡಿ ಆರ್. ಗುರುದೇವ 70 ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ‘ಪದಗಳಾದ ನೆನಪುಗಳು’ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ತಾನಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಅ. ದೇವೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಡಾ.ಎಂ.ಆರ್. ಗುರುದೇವ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿಭವನ, ಕುಮಾರಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ. ಶಂಭುಲಿಂಗ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಬಿ.ವಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರ ಸಂಘ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಕರ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಶಾಸಕರ ಭವನ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p>‘ವಿಷ್ಣು ವಿಜಯ’ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಆರ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಿ.ಆರ್. ಮುರಳಿ, ಹರೀಶ್ ಭಟ್, ಅಮೃತಾ, ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ: ಉಮೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ನೃತ್ಯ: ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಆಯೋಜನೆ: ಸೃಜನ ಲಲಿತಕಲಾ ವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ಟೌನ್ಹಾಲ್, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p>ಮಾಸಿಕ ಒಪನ್ ಮೈಕ್: ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p>ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ‘ಕಲಾ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ’ ಪ್ರದಾನ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಶುಭಾ ಧನಂಜಯ್, ಲಹರಿ ವೇಲು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಚ್., ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ, ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬೆಲ್ಹಾರ, ಆಯೋಜನೆ: ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p>‘ಸ್ವರನಮನ’ ಗಾಯನ–ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗರಾಜ್, ತಬಲಾ ನಾಣಿ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ: ಉಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುಮನಾ ಕಡೇಕಾರ್, ರಶ್ಮಿ ಶಶಿಧರ್, ಶಿವರಂಜನಿ, ಭಕ್ತಿ ಸಿಂಚನ: ವೈಸಿರಿ ಎನ್. ಆತ್ರೇಯ, ತಬಲಾ ವಾದನ: ಗುರುರಾಜ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ದತ್ತ ಗೀತಾಂಜಲಿ: ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಣಾಪೂರ್ ಮತ್ತು ವೃಂದ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ: ವಿನೀತ್ ರಾಣಾಪೂರ್, ವಾದ್ಯ ಸಹಕಾರ: ಸತೀಶ್ ಹಂಪಿಹೊಳಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಾಂತ್, ಅಮೃತೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾಗಶಯನ ಬಿ., ಗೌತಮ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಪುನೀತ್ ರಾಣಾಫೂರ್, ಸುತೇಜ್ ಆರ್. ಹರಿತ್ಸ, ರೋಗನ್ ಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸತೀಶ್ ಹಂಪಿಹೊಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p>‘ನಾರದಿ ವಿಲಾಸ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಹಿಮ್ಮೇಳ: ಸುಧೀರ್ ಭಟ್ ಪೆರ್ಡೂರು, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಸಾಣ್ಮನೆ, ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ ಮೂರೂರು, ಗುರುದತ್ತ ಪಡಿಯಾರ್, ಮುಮ್ಮೇಳ: ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ರಟ್ಟಾಡಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಬಲ್ಯಾಯ ಅಮ್ಮುಂಜೆ, ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೂರೂರು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎನ್.ಜಿ. ಅಂಕೋಲಾ, ಆಯೋಜನೆ: ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ಥಳ: ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠ, ಶಂಕರಪುರ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಲಿಂಗರಾಜು ಡಿ. ನೊಣವಿನಕೆರೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ: ಸಿ.ಎಸ್. ಬನಶಂಕರಯ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ವಿಶ್ವಚೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಕಂಬಿ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ ಸಭಾಂಗಣ, ನೊಳಂಬ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಂಘ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p>ಇಂಚರ 130: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ, ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಗೀತ ನಮನ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಎ.ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಭ.ರಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಾಳಗಂಚಿ, ಶಾರದ ಬಿ.ಎ., ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಪಂಚಾಮೃತ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ, ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಸಂಜೆ 6.05</p>.<p>‘ಶಾಖಾ ಟು ನೇಷನ್’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆ: ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ರಾಮ್ 'ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಟ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಶಿಧರ್ ಭಾರಿಘಾಟ್, ರಚನೆ: ಕೆ.ವೈ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಅನಾವರಣ, ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಕಲಾಗ್ರಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 7</p>.<p>***</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ–ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p>nagaradalli_indu@prajavani.co.in</p> 