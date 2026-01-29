ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಔರಾದ್: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಔರಾದ್ ಎಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 8:35 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 8:35 IST
Bidar

