ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ‘ಚಿಯಾ’ ವರದಾನ: ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಸುಧಾಕರ ಫುಲಾರಿ ಸಾಧನೆ

<p><strong>ಹುಲಸೂರ</strong>: ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ‘ಚಿಯಾ’ ಬೆಳೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಸುಧಾಕರ ಫುಲಾರಿ ಅವರು 6 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 48 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳಾಚೆಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಗಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಚಿಯಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 189ರಲ್ಲಿ ಬರುವ 6 ಎಕರೆಯ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತರಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ದೊರೆತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹19,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೆಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲ. ಎಕರೆಗೆ 6ರಿಂದ 7 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಸೋಯಾ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿಯಾ ಬೇಸಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಔಷಧೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಚಿಯಾ ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹರಡಿದ ಬೆಳೆ. ಜಾನುವಾರು ಅಥವಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಿರಾಳ ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು; 90ರಿಂದ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ 400–500 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಜ ವೆಚ್ಚ ₹900–₹1,000 ನಡುವೆ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಎಕರೆಗೆ ₹4–₹5 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಚಿಯಾ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಈ ಬೆಳೆಯು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದು ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p><strong>ಏನಿದು ಚಿಯಾ?</strong>: ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮೂಲದ ಚಿಯಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿಯಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಚಿಯಾ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಳೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ </blockquote><span class="attribution">- ಗೌತಮ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ</span></div>.<div><blockquote>ಚಿಯಾ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">- ಸುಧಾಕರ ಫುಲಾರಿ, ರೈತ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>