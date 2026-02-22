ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ‘ಚಿಯಾ’ ವರದಾನ: ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಸುಧಾಕರ ಫುಲಾರಿ ಸಾಧನೆ

6 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 48 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಚಿಯಾ
ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:27 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:27 IST
ಚಿಯಾ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಳೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ
- ಗೌತಮ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ
ಚಿಯಾ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
- ಸುಧಾಕರ ಫುಲಾರಿ, ರೈತ
